مقاتلات روسية "تطرد" طائرة أميركية فوق البحر الأسود.. شاهدوا الفيديو

أظهر مقطع فيديو حديث مقاتلات روسية وهي "تطرد" طائرة استطلاع أميركية من المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود.

ووفق الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وقالت إنه التقط من داخل قمرة قيادة طائرة عسكرية روسية، تظهر طائرة استطلاع أميركية من نوع "آر سي 135" فوق البحر الأسود.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مقاتلات روسية من طراز "سو 27" و"سو 30"، رافقت الطائرة الأميركية حتى طردتها خارج المجال الجوي الروسي.

وجاء تصوير الفيديو في وقت تشهد به العلاقات الروسية الأميركية توترا على خلفية أنباء عن حشود عسكرية لموسكو على الحدود مع أوكرانيا.

#Russia #NATO

In previous months the Russian air force has reported numerous border violations by #NATO aircraft in the Black Sea.

Yesterday, Russian Su-27 and Su-30 fighters escorted two #US aircraft out of Russian airspace.

Nervousness is rising.#BreakingNews #BREAKING pic.twitter.com/WWrXKXhFE6 — Informazione Alternativa (@InformazioneA) December 5, 2021

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، قد نقلت عن وزارة الخارجية قولها، أمس السبت، إن روسيا نفت صحة تقارير جديدة لوسائل الإعلام الأميركية عن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، متهمة واشنطن بمحاولة تصعيد الموقف وتحميل موسكو المسؤولية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين ووثيقة للاستخبارات الأميركية، أن الأخيرة تعتقد أن روسيا ربما تخطط لهجوم متعدد الجبهات على أوكرانيا بحلول أوائل العام المقبل، بمشاركة ما يصل إلى 175 ألف جندي.