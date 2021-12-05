عربي-دولي

مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران غداً

Lebanon 24
05-12-2021 | 03:30
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نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي سيزور إيران، الاثنين، لبحث سبل توسيع العلاقات بين أبوظبي وطهران.

وقالت قناة إخبارية تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الأحد، إن طحنون بن زايد آل نهيان سيزور طهران يوم الاثنين.

وذكرت "نور نيوز" أن طحنون تلقى دعوة رسمية من الأمين العام للمجلس الوطني للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حيث يبحث الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية.


في نهاية تشرين الثاني، أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في مؤتمر صحافي أن بلاده سترسل وفدا إلى إيران قريبا بهدف تحسين العلاقات مع طهران، مشددا على أن بلاده تبقي حلفاءها الخليجيين بالصورة.

وكانت إيران تعهدت بفتح فصل جديد في العلاقات مع الإمارات بعد لقاء لنائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، بمسؤولين إماراتيين في دبي.

وكشف باقري في تغريدة على تويتر أنه التقى في دبي بالمستشار قرقاش ووزير الدولة، خليفة المرر، واصفا اللقاء بأنه كان "وديا".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم الاتفاق على فتح "فصل جديد" في العلاقات بين البلدين.
المصدر: الحرة
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