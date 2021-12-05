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عربي-دولي
سماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأميركية في ريف حمص الشرقي
Lebanon 24
05-12-2021
|
04:40
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قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه تم سماع دوي عدة انفجارات اليوم الأحد، داخل قاعدة للقوات الأميركية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.
وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان": بأن "انفجارين اثنين هزا منطقة الـ 55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية، والتي تتواجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي".
ووفقا لمعلومات "المرصد": فإن "طيرانا مروحيا تابعا للتحالف حلق صباح اليوم في أجواء المنطقة، عقب ذلك هز انفجار أول المنطقة متوسط الشدة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد".
وتابع المرصد": "لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجمين عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم ناجمة عن استهداف للقاعدة"
المصدر: روسيا اليوم
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