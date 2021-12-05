أمير قطر تسلّم رسالة من العاهل السعودي.. ماذا جاء فيها؟

تسلّم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، رسالة خطية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، "تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري.وبحسب البيان، فقد قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقبال الأمير تميم له، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.وأشار البيان إلى أنّه "في بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى أخيه سمو الأمير المفدى، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار".ومن جانبه، حمّل أمير قطر الأمير فيصل بن فرحان "تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التطور والنماء".