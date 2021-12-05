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عربي-دولي
السيسي يبكي متأثراً بحديث طالب من ذوي الهمم (فيديو)
Lebanon 24
05-12-2021
|
06:30
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نشرت وسائل إعلام مصريّة مقطع فيديو يُظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يبكي متأثراً بعد سماعه قصيدة ألفها شاب من ذوي الهمم، وذلك
خلال فعالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأثناء حديث الرئيس السيسي، مع الشاب عبد الرحمن، قامت والدة عبد الرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.
وانطلقت فعاليات "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الثالثة اليوم الأحد، بحضور السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.
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