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البرهان: مؤشرات إيجابية إلى عودة الدعم الدولي للسودان

Lebanon 24
05-12-2021 | 07:30
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أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن هناك "مؤشرات ايجابية" تتصل بدعم المجتمع الدولي مجددا للخرطوم.

وبعد نحو 6 أسابيع من قراره بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، اعتبر  البرهان أن قراراته طريق "لتصحيح مسار الثورة" التي أطاحت العام 2019 بالرئيس السابق عمر البشير.

وفي حوار مع في مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن "المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الافريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وأضاف: "أنا أظن أن هناك مؤشرات ايجابية بأن الأمور ستعود قريباً (إلى ما كانت عليه). تشكيل الحكومة المدنية بالتأكيد سيعيد الأمور إلى نصابها".

وجرى في 21 تشرين الثاني توقيع اتفاق مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الذي عاد الى منصبه بعدما أمضى نحو شهر في الإقامة الجبرية.
وينبغي على حمدوك أن يطرح تشكيلة وزارية "كلها من التكنوقراط"، على قول البرهان.
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