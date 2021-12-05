عربي-دولي

التحالف العربي يدمر 4 مسيرات للحوثيين

Lebanon 24
05-12-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-893768-637743110342591087.jpg
Doc-P-893768-637743110342591087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها قوات الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية إن "إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب".

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2021-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2021-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-12-05
14:30 | 2021-12-05
14:00 | 2021-12-05
13:30 | 2021-12-05
13:00 | 2021-12-05
12:30 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website