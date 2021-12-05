التحالف العربي يدمر 4 مسيرات للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها قوات الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية.وأوردت وكالة الأنباء السعودية إن "إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب".وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق.وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.