أميركا وحلفاؤها يحذرون "طالبان" من استهداف قوات الأمن الأفغانية السابقة

دعت الولايات المتحدة، ومجموعة من الدول المتحالفة معها، حركة طالبان إلى إنهاء عمليات القتل التي تستهدف أعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية.وطالبت الدول الـ 22، في بيان مشترك، الحركة باحترام تعهدها بعدم إلحاق الضرر بالحكومة أو أفراد الأمن السابقين.وجاء في البيان "إننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل سريعة دون محاكمة وحالات إخفاء قسري".ويأتي هذا البيان في أعقاب تقرير دامغ عن عمليات القتل والاختطاف من قبل النظام الذي تديره حركة طالبان.ووثق التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكثر من 100 عملية إعدام واختطاف لمسؤولين سابقين في الحكومة الأفغانية، منذ أن سيطرت طالبان على البلاد قبل أربعة أشهر تقريبا.كما وثق التقرير مقتل 47 شخصا من أفراد قوات الأمن الأفغانية الذين استسلموا لطالبان أو أسروا من قبلها بين 15 آب و 31 تشرين الأول.وأوضح البيان المقتضب الصادر عن الولايات المتحدة والموقع من كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي و 19 دولة أخرى، المخاوف العميقة التي تحدث عنها التقرير، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء فضلا عن حالات الإخفاء القسري.وخلص البيان إلى أن الدول الموقعة "ستواصل مراقبة وتقييم حركة طالبان من خلال أفعالها".وكانت هناك العديد من الحالات التي أظهرت تعارضا في تصرفات طالبان مع ما تعهدت به، كما كشفت تقارير إنسانية سابقة عن عمليات قتل مستهدفة.