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مكتشف سلالة "أوميكرون" يطلق تحذيراَ جديداً للعالم.. هذا ما قاله

Lebanon 24
05-12-2021 | 16:00
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نشرت وكالة "سبوتنيك" تقريراً تحت عنوان: "مكتشف سلالة "أوميكرون" يحذر من سرعة تطور فيروس كورونا"، وجاء فيه: 
 
قال سيخوليلي مويو، العالم الذي اكتشف سلالة فيروس كورونا "أوميكرون" التي تنتشر حاليا حول العالم، إن السرعة التي تطور بها النمط غير المعتاد من الطفرات للمتحور الجديد هي مصدر قلق.
مويو، هو مدير مختبر بوتسوانا هارفارد المرجعي لفيروس نقص المناعة البشرية وزميل باحث في كلية تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد. وقال في إفادة يوم الجمعة، إن تراكم الطفرات في الفيروسات لا يحدث في خطوة واحدة.
وأضاف: "ما زلنا نحاول فهم كيف نشأت العديد من الطفرات لأوميكرون في فترة زمنية قصيرة. إذا نظرت إلى السلالات السابقة، وإذا نظرت إلى ألفا وبيتا، يمكنك أن ترى أن الطفرات تراكمت بمرور الوقت".

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن إحدى النظريات تقول إن هذه السلالة الجديدة تطورت في شخص يعاني من ضعف المناعة وكان يؤوي الفيروس بداخله فترة أطول بكثير من المعتاد.
ومع ذلك، حذر مويو من عدم وجود دليل على ذلك. ينظر العلماء في فرضية أخرى وهي ما إذا كانت السلالة انتقلت من البشر إلى مضيف حيواني، وتكيفت معه بسرعة نسبيا ثم انتقلت مرة أخرى إلى البشر.
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