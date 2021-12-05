عربي-دولي

مخاوف في إيران من تسرّب متحور "أوميكرون"

Lebanon 24
05-12-2021 | 15:30
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أثار وصول عدد من مواطني جنوب إفريقيا إلى محافظة خوزستان جنوب غربي إيران المخاوف من نقلهم متحور "أوميكرون" المكتشف في بلادهم إلى إيران.

وقال رئيس جامعة أهواز للعلوم الطبية الدكتور فرهاد أبو النجاديان إن "عدداً من مواطني جنوب إفريقيا دخلوا محافظة خوزستان على الرغم من حظر دخول مواطني بعض الدول الإفريقية لمنع تفشي متحور اوميكرون في البلاد".

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية حذرت ودعت جميع الدول للاستعداد لانتشار المتحور أوميكرون، لذا يجب استغلال هذه الفرصة لزيادة التطعيم لأن التطعيم واستخدام الأقنعة والتباعد الاجتماعي هي المفاتيح الثلاثة لمكافحة هذا المتحور".
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