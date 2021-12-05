قصف جوي عراقي يستهدف "وكراً" لداعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، أن طائرات من طراز "إف 16"، قصفت "وكرا" لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في وادي حواري.وقالت الخلية في بيان، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات دقيقة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات (إف 16) العراقية ضربة، استهدفت وكرا للإرهابيين في وادي حواري، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".وأشارت الخلية الأمنية إلى أنها ستعلن تفاصيل الضربة "في وقت لاحق"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".