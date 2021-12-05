زيارة مُرتقبة للأمير محمد بن سلمان إلى الكويت الخميس

أكدت مصادر ديبلوماسية لـ"الراي" الكويتية أن "ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سيزور الكويت قبل انعقاد القمة الخليجية في الرياض المقرر أن تعقد 14 كانون الاول الجاري".

وقالت إن "من المرتقب أن تكون الزيارة الخميس المقبل".

(الراي الكويتية)