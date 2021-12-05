التحالف السعودي يدمر طائرتين مسيرتين أطلقتا نحو المملكة

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الاثنين، أن قواته دمرت (طائرتين) مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة.



وتوعد التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) بـ"الاستجابة للتهديد والسلوك الهمجي"، وقال إنه "سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم".

وأضاف التحالف أن "عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



ويأتي البيان بعد أيام من إعلان التحالف قصف مواقع في مدينتي صنعاء وصعدة اليمنيتين.



واستهدفت ضربات التحالف، فجر الخميس الماضي بتوقيت اليمن، "أحد مخازن الأسلحة و التموين الرئيسية"، كما أكد أنه "دمر موقعين تحت الإنشاء كمخازن"، و "ورشا لتجميع الصواريخ البالسيتية والمسيرات في صعدة".