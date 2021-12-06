النيجر.. مقتل 12 جنديا وتحييد عشرات "الإرهابيين"

قتل ما لا يقل عن 12 جنديا و"عشرات الإرهابيين" في معارك عنيفة السبت في غرب النيجر، داخل ما يسمى بمنطقة "الحدود الثلاثة"، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، الأحد.ووقعت "الاشتباكات" على بعد "خمسة كيلومترات" من بلدة فانتيو بين جنود نيجريين و"مئات الإرهابيين المسلحين".وقال بيان للوزارة إن "12 عنصرا سقطوا في ساحة الشرف وجُرح ثمانية. في صفوف العدو، تم تحييد عشرات الإرهابيين"، مشيرا إلى أن "دراجات نارية عدة" تعود للمهاجمين "دمرت".وأوضحت الوزارة أن الجنود النيجريين في البداية "دافعوا بشدة عن أنفسهم"، لافتة إلى أن "التعزيزات التي استُقدِمت" من وانزاربي وتيرا إلى جانب "الدعم الجوي (...) ساهما في دحر العدو الذي ترك وراءه عشرات القتلى والمعدات".وفانتيو جزء من مقاطعة تيرا الواقعة في منطقة تيلابيري التي تتعرض بانتظام لهجمات تشنها جماعات جهادية.وبالإضافة إلى هجمات بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا (إيسواب)، يرى النيجر نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه في مواجهة هجمات جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة.