"فورين بوليسي": "التركيز على أسيا" سياسة إيرانية جديدة وأحلام كاذبة

منذ توليه منصبه، قام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولون كبار آخرون في إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي، مرارًا وتكرارًا، بتعويم نهجهم الجديد "السياسة الخارجية المتوازنة" التي تعطي الأولوية لتطوير علاقات أوثق مع الجيران وتعزيز التحالفات مع الدول الآسيوية.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "بعد وقت قصير من تعيينه كأكبر دبلوماسي للأمة في أب، كتب عبد اللهيان، على سبيل المثال، عبر صفحته على "إنستغرام" أنه سيتبع "سياسة خارجية متوازنة ونشطة وديناميكية وذكية قائمة على الاحترام المتبادل، وإعطاء الأولوية للعلاقات مع الجيران وآسيا، وتطوير علاقات متوازنة مع كافة بلدان العالم، وتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية". هذه بالتأكيد أهداف عملية في رسم رؤية جديدة للسياسة الخارجية، لا سيما إذا كانت تقود إيران إلى لعب دور أكثر إيجابية في الجوار وكبح جماح مغامراتها خارج الحدود الإقليمية. لكن العقبة التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف هي أن إيران ليس لديها في الواقع أي خطة عمل ملموسة، كما أنها لا تملك حاليًا الموارد أو الموارد اللازمة لإعادة إحياء الدبلوماسية مع جيرانها وإعادة ضبط مكانتها في آسيا كلاعب لا غنى عنه تاريخيًا ووريثًا لإحدى أقدم الحضارات في القارة".وتابعت المجلة، "من المؤشرات المفيدة على انفصال إيران عن آسيا، على الرغم من كونها جزءًا من نسيجها التاريخي والجيوسياسي لما لا يقل عن 5000 عام، هي أنها لا تحتفظ بأي تمثيل دبلوماسي أو رسمي في السفارات أو القنصليات أو المكاتب التجارية في عدد من البلدان الآسيوية الكبيرة والصغيرة؛ وتلك الدول بالمثل ليس لها تمثيل في إيران. على الرغم من اختلاف مستويات التجارة، لا توجد سفارات إيرانية في بوتان وكمبوديا وتيمور الشرقية ولاوس وجزر المالديف وماكاو ومنغوليا وميانمار ونيبال وسنغافورة، ولا يوجد ممثلون للطرف المقابل في طهران أيضًا. ومما زاد الطين بلة، أنه منذ العام 2016، لم يكن لإيران سفارات في دولتين متجاورتين رئيسيتين، المملكة العربية السعودية والبحرين. تعتمد الجمهورية الإسلامية على بعثات غير مقيمة لتسهيل العلاقات مع بعض هذه البلدان، مثل سفارة غير مقيمة في نيبال متمركزة في نيودلهي، أو بعثة غير مقيمة مقرها هانوي إلى لاوس. لكن في حين أن الافتقار إلى السفارات لا يعني بالضرورة الغياب التام للعلاقات الدبلوماسية، إلا أنه يتحدث كثيرًا عن حجم الشبكة الدبلوماسية لإيران، وأولوياتها، ورغبتها في وضع أموالها في مكانها الصحيح".وأضافت المجلة، "في الواقع، حتى في الماضي، عادة ما تُترجم المحاولات الإيرانية "للتركيز على آسيا" إلى تعزيز التجارة والأمن والمشاركة السياسية مع الصين، وليس التعاون المتنوع مع آسيا كمركب جغرافي أوسع. تعتقد القيادة الإيرانية أن لديها مصلحة كبيرة في تعزيز علاقتها مع الصين، كمرساة لأمن الدولة وكشريان حياة اقتصادي في أوقات الأزمات. فالصين هي الدولة الوحيدة تقريبًا التي تشتري النفط الإيراني، وإن كان ذلك من خلال الحلول البديلة للابتعاد عن العقوبات الأميركية. على الرغم من قيام الصين بقمع شحنات النفط الخام عندما بدأت حملة الضغط الأقصى التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، فإنها تستورد الآن في المتوسط 500 ألف برميل يوميًا من إيران. في ظل هذه الخلفية، وصف بعض خبراء السياسة الخارجية الأكثر تشاؤمًا معاملة الصين لإيران بأنها استعمار فعلي. تحصل القوة الآسيوية على النفط الإيراني المخفض، على الأقل 6 دولارات أرخص من مؤشر الشرق الأوسط، لكنها لا تدفع نقدًا، لأنه حتى المصارف الصينية ليست على استعداد لتحمل المخاطر العالية للانخراط مع المؤسسات المالية الإيرانية تحت العقوبات. وبدلاً من ذلك، تم وضع ترتيبات مقايضة: في مقابل النفط بسعر مخفض، تغرق الصين سوق السلع الإيرانية بمنتجات رخيصة ومنخفضة الجودة لاستباق انهيار الاقتصاد المنكوب بالعقوبات. أدى حصول الصين على امتياز الحصول على خام إيران الممتاز، مع تخفيضات كبيرة ومبادلة من خلال طرح منتجاتها المتدنية الجودة إلى السوق الإيرانية، إلى تأجيج المشاعر المعادية للصين بين الطبقة المتوسطة في إيران. لكن حتى هذه التنازلات السخية لم تقنع الصين بإدراج إيران في مجال حلفائها الاستراتيجيين".وأردفت المجلة، "في غضون ذلك، جردت إيران نفسها تقريبًا من أي خيار آخر قابل للتطبيق للشركاء التجاريين والحلفاء السياسيين. من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، ليس لإيران صديق تمكنت معه من تشكيل تحالف طويل الأمد. في أميركا الشمالية، لطالما خيم ظل القطيعة على العلاقات مع القوتين المهيمنتين كندا والولايات المتحدة. في أميركا اللاتينية، بخلاف عدد قليل من المقربين النموذجيين، لم تحقق إيران الكثير في إنشاء روابط جديدة ومستدامة. في آسيا، ابتعدت الهند بصمت عن إيران في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في أيار 2018، وأوقفت إعادة فرض العقوبات كل واردات النفط الهندية تقريبًا من إيران، على الرغم من كون البلدين شريكين مخلصين تقليديًا. مع كوريا الجنوبية، إيران متورطة في خلاف مدمر بسبب ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة التي رفضت سيول إعادتها إلى الوطن، متذرعة بالعقوبات الأميركية.ظل زعماء البلدين يتاجرون في الانتقادات اللاذعة علانية منذ عدة سنوات، وتتحول العلاقة التي كانت ودية تاريخياً إلى كراهية. الأمور ليست أفضل مع العملاق الآسيوي الآخر، اليابان. في العام 2017، خلال ذروة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، بلغت التجارة الثنائية أكثر من 4 مليارات دولار. في العام 2019، بعد عام من إلغاء الصفقة من قبل ترامب، تراجعت التجارة إلى ما يزيد قليلاً عن مليار دولار واستمرت في الانكماش".وتابعت المجلة، "عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء العلاقات مع الجيران، فإن إيران يعوقها بالمثل عدد كبير من الخلافات الجيوسياسية والأيديولوجية والأمنية. تُعتبر الحرب بالوكالة بين إيران والسعودية الآن مثالاً ممتازًا على التنافس الإقليمي الكلاسيكي. مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أدى مزيج من التعاون الاقتصادي والاحتكاك السياسي إلى حدوث رحلة متقلبة في العلاقات. بالنسبة للتاريخ المعقد لإيران والبحرين، لا ترى أي من الحكومتين أي جدوى من الالتزام بمبادئ حسن الجوار، والتوترات تتصاعد. يمكن القول إن الكويت والعراق هما الجاران العربيان الوحيدان اللذان لم ينفصلا عن إيران تمامًا، لكنهما ألمحا أحيانًا إلى أن صبرهما ينفد مع مغامرات إيران الإقليمية".وبحسب الصحيفة، "إذا كانت إيران مصممة على بدء عهد جديد من التحالفات الآسيوية، فلا يمكنها الاعتماد فقط على الصين. بدلا من ذلك، يجب تخصيص موارد حقيقية ووضع خارطة طريق واقعية للتعاون مع جميع الدول الآسيوية بما يتناسب مع قدراتها. ومع ذلك، فإن مثل هذا التعاون سيكون مرهونًا بشكل كبير بالتوصل إلى تسوية تفاوضية للمعضلة النووية وإزالة العقوبات التي أعاقت الاقتصاد الإيراني، لأنه من الواضح أنه حتى الدول المجاورة لإيران لن تتعامل معها إلا إذا أنهت الولايات المتحدة نظام العقوبات العشوائي الواسع النطاق، والذي يعاقب على أي نوع من المعاملات المالية والتجارية التي تنطوي على إيران باستثناء ما يحدث في السوق الموازية. في ما يتعلق بالعلاقات مع الجيران، فإن إيران في حالة يرثى لها، ودعوة وزير خارجية قطر إلى طهران كل شهر لإجراء مشاورات لا يمكن تفسيرها على أنها تعاون إقليمي قوي وموثوق".وختمت المجلة، "ما لم تعط إيران الأولوية للبراغماتية وتقرر أنها تريد أن تكون أحد مكونات المجتمع الدولي وتستفيد من الأرباح، بما في ذلك الروابط التجارية والسياسية السليمة وكونها لاعبًا مسؤولاً، فإن مبدأ "الجيران أولاً" والتكامل الآسيوي لن يكون الا عبارة عن أحلام كاذبة".