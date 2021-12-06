عربي-دولي

طحنون بن زايد يصل طهران في زيارة "تفتح مسار التهدئة"

Lebanon 24
06-12-2021 | 05:30
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وصل مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، إلى طهران، الاثنين، في زيارة تقول عنها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إنها "تفتح المجال لاتخاذ خطوات جديدة في مسار التهدئة وازالة التوترات في المنطقة".

ونشرت الوكالة الإيرانية صورا من لقاء طحنون بن زايد مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حيث بحث الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة.

ويلتقي طحنون بن زايد في طهران أيضا خلال هذه الزيارة "عددا من المسؤولين رفيعي المستوى لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية"، بحسب وكالة "إرنا".

وذكرت الوكالة الإيرانية أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا لـ "استمرار سياسة حسن الجوار في حكومة الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي"، لافتة إلى جهود الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الأشهر الأخيرة  "لتقريب وجهات النظر الإقليمية، وتحسين العلاقات مع دول المنطقة، لا سيما دول الخليج الفارسي".

وأشارت "إرنا" إلى أنه "من المتوقع أيضا تبريد التوترات السياسية بين الجانبين، والذي يستغرق وقتا أطول لتعزيز إجراءات استعادة الثقة المتبادلة بين البلدين" على هامش الزيارة.

وكانت إيران تعهدت بفتح "فصل جديد" في العلاقات مع الإمارات بعد لقاء لنائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، بمسؤولين إماراتيين في دبي.

وكشف باقري في تغريدة على تويتر أنه التقى في دبي بالمستشار قرقاش ووزير الدولة، خليفة المرر، واصفا اللقاء بأنه كان "وديا". وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم الاتفاق على فتح "فصل جديد" في العلاقات بين البلدين.
المصدر: الحرة
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