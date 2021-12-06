عربي-دولي

الخارجية الإيرانية تنتقد تصريحات أبو الغيط.. وهذا ما قالته عن العلاقة مع السعودية

Lebanon 24
06-12-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-894002-637743862777393365.jpg
Doc-P-894002-637743862777393365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علقت طهران، اليوم الاثنين، على تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حول أن "إيران تهدف إلى بسط سيطرتها على مضيقي هرمز وباب المندب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تعليقاً على تصريحات أبو الغيط: "الطرف الوحيد الذي ينتفع بتصريحات كهذه هو الكيان الصهيوني، وندعو للتركيز على الأمور المرتبطة بالعالم العربي بدلا من هذه التصريحات".

وأضاف زادة: "ندعو جامعة الدول العربية للعمل على الوحدة بدلا من التصريحات الموجهة"، حيث كان أبو الغيط، قد قال إن "إيران تهدف إلى بسط سيطرتها على مضيقي هرمز وباب المندب، سواء بشكل مباشر أو عبر الميلشيات التي تمولها".

وأكمل: "أدعو دول الجوار أن يركزوا على تصحيح سياساتهم الخاطئة و الابتعاد عن التصريحات غير الناضجة".

وفي سياق متصل، قال خطيب زادة: "بالرغم من الملفات الخلافية مع بعض دول المنطقة نحاول التركيز على سياسة حسن الجوار، وهذا ينطبق على علاقاتنا مع الإمارات.. لدينا علاقات اقتصادية مميزة مع الإمارات ونهتم بتعزيز العلاقات معها في الملفات السياسية والأمنية".

وعن العلاقة مع السعودية، قالت الخارجية الإيرانية: "السعودية تعلم مستوى علاقاتنا مع دول الخليج ودول المنطقة، وندعوها للعودة إلى إطار التعاون والمناسبات الإقليمية".

وفي إطار الحديث عن آخر التطورات في المفاوضات النووية، قال زادة: "ستستأنف محادثات فيينا نهاية هذا الأسبوع وسيتم تأكيد الموعد المحدد من خلال تشاور السيد باقري ومورا".

واستطرد: "في هذه الجولة لم نكتف بالخطوط العريضة، وقدمنا اقتراحاتنا التفصيلية بخصوص مختلف القضايا"، مشيرا إلى أنه "من المبكر أن نتحدث عن فشل أو نجاح المفاوضات".

وتابع: "لم نتوقع أن نصل إلى النتيجة في بداية هذه الجولة، وهناك الكثير من القضايا العالقة التي يجب ان نناقشها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2021-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-12-06
10:00 | 2021-12-06
09:30 | 2021-12-06
09:00 | 2021-12-06
08:30 | 2021-12-06
08:00 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website