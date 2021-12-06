عربي-دولي

كيشيدا: اليابان ستسعى لتنمية العلاقات مع روسيا في كل المجالات

Lebanon 24
06-12-2021 | 08:30
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قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستسعى لتحقيق تنمية شاملة للعلاقات مع روسيا في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني، مقدما برنامج عمل حكومته أمام البرلمان: "مع روسيا سنسعى لتحقيق التنمية الشاملة للعلاقات في إطار موقفنا - حل مشكلة الأراضي وإبرام معاهدة السلام".

وفي ما يتعلق بدول الجوار، شدد كيشيدا على أن حكومته، ستعمل على استخدام الدبلوماسية القوية القائمة على المصالح الوطنية، والهادفة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن موسكو وطوكيو، تجريان مفاوضات منذ عقود عديدة، للتوصل إلى معاهدة سلام في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ويبقى العائق الرئيسي أمام تحقيق هذا الهدف، الخلاف حول تبعية عدة جزر في الجزء الجنوبي من الكوريل.
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