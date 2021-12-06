عربي-دولي

مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية: استبعد اللجوء لحلّ عسكري مع إيران

Lebanon 24
06-12-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-894075-637743976793024912.jpg
Doc-P-894075-637743976793024912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر رئيس شعبة الأبحاث السابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلداد شافيت أن احتمال اللجوء إلى الحل العسكري مع إيران ضئيل، وأن طهران ستحاول جاهدة الوصول لاتفاق في محادثات فيينا.

وقال شافيت في لقاء خاص لقناة i24news: "لست مقتنعا أنه يوجد تقدم في مفاوضات فيينا التي تجريها الدول الأوروبية مع إيران، رغم حسن النية من جانب الإيرانيين للوصول إلى اتفاق".

وتابع: "هناك معلومات بأن إسرائيل تفكر في خيار عسكري وتم رصد أقوال مسؤولين بهذا الشأن، ولكني اعتقد أن إسرائيل لا تمتلك حتى الآن هذه القدرة ولكنها تقوم حاليا ببناء هذه القدرة لتكون في جهوزية تامة في حال قررت أن تنفذ أي قرار عسكري".

وأضاف شافيت: "التصريحات التي تطلقها إسرائيل بشأن الهجوم العسكري هي مجرد لفت انتباه القوى العالمية. الجيش الاسرائيلي يوسع استعداداته وهذا سيستغرق كثيرا من الوقت، وهذه التصريحات هي بمثابة ضغط على الغرب والمنظومة الدولية التي تبدو متشككة أصلا حول هذا الاختيار أو هذه الفكرة".

وأمس الأحد أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ أنه إذا لم تتخذ الأسرة الدولية "الخطوات اللازمة" لإحباط المشروع النووي الإيراني، فإن إسرائيل ستضطر للدفاع عن نفسها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2021-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-12-06
10:00 | 2021-12-06
09:30 | 2021-12-06
08:30 | 2021-12-06
08:00 | 2021-12-06
07:37 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website