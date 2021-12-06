الرئيس الإيراني يستقبل وفداً إماراتياً برئاسة طحنون بن زايد

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، الاثنين، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).ونقل الشيخ طحنون بن زايد خلال اللقاء إلى الرئيس الإيراني، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و"تمنياتهما لإيران وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار".وفي المقابل، حمل رئيسي الشيخ طحنون، تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التطور والرخاء.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.