عربي-دولي

سيئول تعزز مراقبة الأخبار المزيفة حول كوريا الشمالية

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-894089-637743987058868934.jpg
Doc-P-894089-637743987058868934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح مسؤولون بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بأن حكومة بلادهم ستعزز جهودها الهادفة لمراقبة الأخبار المزيفة المتعلقة بكوريا الشمالية.

وصدقت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، الجمعة الماضية، على ميزانية بقيمة 1,5 تريليون وون (1,27 مليار دولار) للعام المقبل لوزارة الوحدة المسؤولة عن معالجة قضايا الكوريتين، بما يشمل 200 مليون وون لإطلاق برنامج المراقبة الجديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الوحدة لي جونغ-جو في مؤتمر صحفي دوري، إنه تم اقتراح البرنامج وفقا لـ"الحاجة إلى مراقبة أكثر منهجية بسبب الانتشار المتكرر للأخبار الخاطئة والمزيفة المتعلقة بكوريا الشمالية على منصات الإعلام الحديثة ما يؤدي إلى عواقب سلبية مختلفة، بما يشمل تشوية البيئة السياسية".

وأوضحت أن الوزارة ستتشاور مع خبراء لوضع خطة تفصيلية حول المبادرة الحديثة، بما يشمل من سيتم تكليفه بإدارة الأعمال، وكذلك نطاق وطرق أنشطة المراقبة.

وتعد هذه الخطوة هي الأخيرة في سلسلة من الجهود الحكومية الهادفة لمنع انتشار شائعات لا أساس لها حول كوريا الشمالية، بعد إطلاق قسم "الرد على الأخبار الزائفة" على موقعها الرسمي على الإنترنت.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2021-12-06
16:53 | 2021-12-06
16:49 | 2021-12-06
16:30 | 2021-12-06
16:00 | 2021-12-06
15:57 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website