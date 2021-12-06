الجيش الروسي يتزود بقاذفة صواريخ لا مثيل لها في العالم

استلمت وحدات من الجيش الروسي قاذفة صواريخ جديدة من فئة "TOS-1A" (سولنسيبيوك) بناء على توجهات من قيادة الجيش بدعم القوات الدفاعية للبلاد.

وتتمتع قاذفة الصواريخ المحدثة والجديدة "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" بقدرات فريدة حيث زودت بمعدات إطلاق حديثة، تضمن سلاسة الاستخدام وراحة طاقم العمل وتقلل الوقت اللازم لعمليات الإطلاق وإتمام المهام القتالية.

وبحسب موقع "روسكي أروجي" الروسي المتخصص بالأسلحة، فقد تم بالفعل تسليم أول دفعة من القاذفات الجديدة للقوات الروسية.