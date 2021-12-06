عربي-دولي

الجيش الروسي يتزود بقاذفة صواريخ لا مثيل لها في العالم

Lebanon 24
06-12-2021 | 12:30
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استلمت وحدات من الجيش الروسي قاذفة صواريخ جديدة من فئة "TOS-1A" (سولنسيبيوك) بناء على توجهات من قيادة الجيش بدعم القوات الدفاعية للبلاد.
وتتمتع قاذفة الصواريخ المحدثة والجديدة "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" بقدرات فريدة حيث زودت بمعدات إطلاق حديثة، تضمن سلاسة الاستخدام وراحة طاقم العمل وتقلل الوقت اللازم لعمليات الإطلاق وإتمام المهام القتالية.
وبحسب موقع "روسكي أروجي" الروسي المتخصص بالأسلحة، فقد تم بالفعل تسليم أول دفعة من القاذفات الجديدة للقوات الروسية.
وتعتبر قاذفة الصواريخ "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" من المدرعات القتالية الفريدة، وهي قادرة على تدمير القوى التابعة للعدو وتحصيناتها ومعداتها العسكرية بمساعدة صواريخ حرارية عيار 220 ملم.
وبحسب المصادر العسكرية، لا يوجد في الجيوش الأخرى مماثل لهذه القاذفة من حيث المدى المجدي والقوة النارية ويجري العمل حاليا على تضمين آليات للتحكم الآلي ضمن المدرعة.
 
www.youtu.be/TUKrDSO9RNM
المصدر: سبوتنيك
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