19
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أردوغان: هجمات المساجد في قبرص لن تمر دون رد
Lebanon 24
06-12-2021
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات على دور العبادة الإسلامية في قبرص "لن تمر دون رد".
وجاءت تصريحات الرئيس التركي بعد ورود تقارير عن محاولة إحراق مسجد في الجزء الجنوبي بقبرص اليونانية.
ونشرت صحيفة "صباح" اليومية التركية خبرا مفاده اعتقال مشتبه به بعد محاولة حرق المسجد الكبير في مدينة لارنكا يوم 2 كانون الأول، ولم يصب أحد في الحادث.
وأضاف أردوغان للصحفيين قبل أن يغادر متجها إلى قطر في زيارة ليومين "للأسف، كانت هناك محاولة ضد مساجدنا في جنوب قبرص.. بالطبع، هذه العملية في جنوب قبرص لن تمر مرور الكرام".
وتابع أردوغان "هذا ما كنا نقوله لجنوب قبرص، لا تقوموا بهذه الأعمال التخريبية ضد دور عبادتنا.. الثمن الذي ستضطرون لدفعه بسبب أعمال التخريب هذه سيكون فادحا".
وأوضح أردوغان أن تركيا تحقق لمعرفة من يقف خلف محاولة إضرام الحريق.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
صورٌ نادرة لوليد جنبلاط مع زوجته الأولى.. هكذا كانا قبل 40 عاماً
Lebanon 24
صورٌ نادرة لوليد جنبلاط مع زوجته الأولى.. هكذا كانا قبل 40 عاماً
03:10 | 2021-12-06
06/12/2021 03:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج أكثر عرضة للانفصال... ما السبب؟
Lebanon 24
5 أبراج أكثر عرضة للانفصال... ما السبب؟
00:06 | 2021-12-06
06/12/2021 12:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟
Lebanon 24
ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟
14:00 | 2021-12-06
06/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامّة عن السحوبات من المصارف.. ما جديدها؟
Lebanon 24
معطيات هامّة عن السحوبات من المصارف.. ما جديدها؟
11:11 | 2021-12-06
06/12/2021 11:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات للابراج في العام 2022 على الصعيد الصحي
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات للابراج في العام 2022 على الصعيد الصحي
07:29 | 2021-12-06
06/12/2021 07:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2021-12-06
أميركا تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين
16:53 | 2021-12-06
واشنطن: الحوثيون عقبة أمام إيجاد حل ديبلوماسي لأزمة اليمن
16:49 | 2021-12-06
إيران تتهم فرنسا بـ"زعزعة استقرار" المنطقة بتسليح دول الخليج
16:30 | 2021-12-06
الخارجية الإيرانية: لو هاجمت إسرائيل منشأة نطنز النووية لأخبرنا الشعب
16:00 | 2021-12-06
هل يعد فشل مفاوضات فيينا بشأن "نووي إيران" إيذاناً بقرع طبول الحرب؟
15:57 | 2021-12-06
ولي العهد السعودي يلتقي سلطان عمان في مستهل جولته الخليجية
فيديو
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
14:00 | 2021-12-06
07/12/2021 00:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تخطف أنظار محبي السيارات المتطورة بـ"XM" (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تخطف أنظار محبي السيارات المتطورة بـ"XM" (فيديو)
08:00 | 2021-12-06
07/12/2021 00:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
08:00 | 2021-12-05
07/12/2021 00:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact