السودان.. عشرات القتلى في اشتباكات غرب دارفور

قتل 48 شخص على الأقل في اشتباكات قبلية بين مجموعات عربية وأفريقية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان، وفق ما أكد مسؤول وأطباء، الإثنين.وقال خميس عبد الله أبكر، والي ولاية غرب دارفور، لفرانس برس :"بدأت الأحداث في سوق منطقة كرينك شرق الجنينة عاصمة الولاية بمشاجرة مساء أمس الأول وتطور الأمر وقتل ستة أشخاص".وأضاف "أمس هاجمت مجموعات عربية أحياء مدينة كرينك واشتبكت مع القوات الحكومية وقتل أكثر من أربعين شخص"، فيما أكدت لجنة الأطباء المستقلة مقتل 48 شخصا بالرصاص.