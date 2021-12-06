عربي-دولي

بوتين ومودي يعربان عن دعمهما لسيادة واستقلال سوريا

Lebanon 24
06-12-2021 | 15:00
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أكدت روسيا والهند الالتزام بسيادة واستقلال سوريا واستقلال تعزيز العملية السياسية بالبلاد، مشددين على ضرورة عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية.
وجاء في بيان عن الكرملين، أن "الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الهندي ناريندرا مودي أعربا في ختام محادثاتهما في نيودلهي عن دعهما الحازم للسلم والأمن والاستقرار في سوريا".
وأضاف البيان "شدد الزعيمان على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

المصدر: روسيا اليوم
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