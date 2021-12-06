عربي-دولي

الهند تعلن بدء تسلّمها منظومة صواريخ روسية

Lebanon 24
06-12-2021 | 15:30
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أعلن وزارة الخارجية الهندية، الإثنين، أن روسيا بدأت تسليم البلاد منظومة صواريخ أرض-جو الروسية "أس-400"، التي لوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على خلفيتها.

وقال وزير الخارجية الهندي، هارش فاردان شرينغلا، إثر زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى نيودلهي إن عمليات التسليم بدأت هذا الشهر وستتواصل".

ورغم توقيع نيودلهي عددا من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، تبقى روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى الهند. ووقع الرئيس الهندي، ناريندا مودي، صفقة بقيمة 5,4 مليارات دولار مع بوتين، عام 2018، لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "أس-400".

ويخضع الاتفاق لحظر أميركي على مبيعات الأسلحة الروسية وتجري الهند مفاوضات منذ سنوات لتجنب عقوبات كما حدث مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي عندما طلبت شراء منظومة "أس-400".
المصدر: الحرة
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