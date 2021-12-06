الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً حوثياً استهدف الرياض

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخاً باليستياً أطلقته قوات الحوثي باتجاه العاصمة الرياض، معلنا البدء في تنفيذ "عملية واسعة" ضد قوات الحوثي "استجابة للتهديد".وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن: "لحماية المدنيين، سنضرب بيد من حديد، في إطار القانون الدولي الإنساني".وشدّد التحالف على أن عملياته "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، "استمرار قوات الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه الرياض".