عربي-دولي

إيران تتهم فرنسا بـ"زعزعة استقرار" المنطقة بتسليح دول الخليج

Lebanon 24
06-12-2021 | 16:49
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اتهمت إيران فرنسا بزعزعة استقرار المنطقة ببيعها الأسلحة لدول الخليج، بعد أيام من توقيع باريس عقدا بمليارات اليوروهات مع الإمارات يشمل بيعها 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي: "يجب ألا يتم تجاهل دور فرنسا في زعزعة استقرار" المنطقة.

وأضاف:  "نتوقع أن تبدي فرنسا مسؤولية أكبر، فعسكرة منطقتنا غير مقبولة والأسلحة التي يبيعها (الفرنسيون) هي أصل الاضطرابات التي نشهدها".

وتابع: "نشهد بيع أسلحة بعشرات مليارات الدولارات للدول العربية في الخليج فيما تعقد اجتماعات مكثفة حول صواريخنا".

ووقعت الإمارات مع فرنسا الجمعة في اليوم الأول من جولة خليجية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال في مقابل 14 مليار يورو.

وتزامنت تصريحات خطيب زاده مع زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان طهران للقاء مسؤولين إيرانيين.
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