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قصف إسرائيلي استهدف فجرا ميناء اللاذقية.. واشتعال عدد من الحاويات (فيديو)

Lebanon 24
06-12-2021 | 22:57
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قصفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري الذي يقع غرب المدينة، وفق ما ذكرت وكالة سانا.

 

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إن طائرات إسرائيلية محلقة فوق البحر المتوسط أطلقت عدة صواريخ عند الساعة 01:23 فجرا بالتوقيت المحلي صوب ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

 

وأشار المصدر "إلى أن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان".

 

ونشرت الوكالة الرسمية السورية صورا ومقاطع فيديو تظهر تصاعد ألسنة اللهب تتصاعد من ساحة الحاويات في الميناء.

 

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

 

وقال محافظ اللاذقية عامر هلال: "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ"، مشيرا إلى أن الفرق تعمل حالياً على تبريد الموقع.

 

من جهتها، أشارت وكالة "سبوتنيك"" إلى ان المعلومات الأولية تفيد بأن "العدوان" تم عبر صواريخ إسرائيلية أطلقت من قبالة السواحل السورية، ضمن المياه الإقليمية استهدفت رصيفا يضم عددا من الحاويات داخل مرفأ مدينة اللاذقية.

 

وعن الأضرار التي خلفها الهجوم الإسرائيلي، قال مصدر عسكري لـ "سبوتنيك" إن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وقوع خسائر بشرية.

 

وكانت الوكالة الرسمية أوردت في وقت سابق أنه تم سماع دوي انفجارات في محافظة اللاذقية، قبل أن تضيف أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لعدوان إسرائيلي" في أجواء المدينة.

المصدر: وكالات
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