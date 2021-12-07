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في بطرسبورغ... الصقيع يحطم الرقم القياسي لعام 1893

Lebanon 24
07-12-2021 | 04:30
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قال ميخائيل ليوس كبير المختصين في مركز "فوبوس" للطقس والأرصاد الجوية، إن الصقيع في بطرسبورغ حطم الرقم القياسي لعام 1893، حيث اقتربت درجة حرارة الجو من 21 درجة تحت الصفر.

وأضاف الخبير: "لم تشهد المدينة مثل هذا الصقيع منذ 128 عاما! تم اليوم في بطرسبورغ تسجيل رقم قياسي يومي للحد الأدنى من درجة حرارة الهواء. انخفضت درجة الحرارة في المدينة إلى -20.9 درجة مئوية، وهو أقل بمقدار 0.4 درجة مما كان عليه في مثل هذا اليوم من عام 1893".
 
وقال ليوس: "من الطبيعي أن تكون هذه الليلة هي الأبرد منذ بداية الشتاء الحالي، وآخر مرة تم تسجيل مثل هذا الصقيع في بطرسبورغ كانت في 25 يناير 2019".
المصدر: روسيا اليوم
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