عربي-دولي

بينها بلد عربي.. "الصحة الأميركية" تنصح بعدم السفر إلى 4 دول

Lebanon 24
07-12-2021 | 01:00
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أضافت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) التابعة لوزارة الصحة، وجهات جديدة إلى قائمة الدول والمناطق التي تنصح الأميركيين بعدم زيارتها بسبب المخاوف من تفشي كوفيد-19 فيها.

وتشمل الوجهات المضافة الاثنين، وفق رويترز، فرنسا والأردن والبرتغال وتنزانيا ضمن نحو 80 وجهة في القائمة منها الدنمارك وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج وجنوب أفريقيا والعراق والسعودية وتركيا.

وتقع هذه الوجهات في تصنيف "المستوى 4: مرتفع جدا"، أي أن حالات كوفيد-19 منتشرة فيها. وتنصح "سي دي سي" في هذه الحالة "بعدم السفر إلى هذه الوجهات. وإذا كان عليك السفر، فتأكد من حصولك على التطعيم الكامل قبل السفر".

ويأتي هذا التحديث بعد اكتشاف متحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا ووصوله إلى نحو 45 دولة من بينها الولايات المتحدة.
 
 
المصدر: الحرة
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