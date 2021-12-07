تعيين ستيفاني وليامز مستشارة خاصة لغوتيريش في ليبيا





وشغلت هذه الدبلوماسية التي تجيد العربية، مؤقتاً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جنيف عام 2020 بعدما كانت المسؤولة الثانية في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بين العامين 2018 و2020. والعام الماضي، ساهمت وليامز في تحقيق تقدم بعملية السلام في ليبيا مرات عدة، وفق فرانس برس. أعلنت الأمم المتحدة الاثنين تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث ستقيم، بعد الاستقالة المفاجئة في نهاية نوفمبر للمبعوث الأممي يان كوبيش قبل شهر من استحقاق انتخابات رئاسية حاسمة في هذا البلد.وشغلت هذه الدبلوماسية التي تجيد العربية، مؤقتاً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جنيف عام 2020 بعدما كانت المسؤولة الثانية في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بين العامين 2018 و2020. والعام الماضي، ساهمت وليامز في تحقيق تقدم بعملية السلام في ليبيا مرات عدة، وفق فرانس برس.



كما يجنب هذا التعيين الذي يدخل ضمن صلاحيات أنطونيو غوتيريش ولا يتطلب موافقة رسمية من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر خلافاً لمنصب المبعوث، الأمم المتحدة فراغاً محرجاً مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الاول التي يفترض أن تطوي صفحة الحرب التي دامت 10 سنوات.



من جهته أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "تعيين وليامز مستشارة خاصة يضمن وجود قيادة (أممية) خلال شهر ديسمبر الدقيق للغاية".



مقرها في طرابلس

وأضاف دوجاريك: "سيكون مقرها في طرابلس وستبدأ عملها في الأيام المقبلة"، ملمحاً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة رفض اقتراح يان كوبيش الذي ينتهي عقده في العاشر من ديسمبر للبقاء في منصبه خلال فترة الانتخابات. تجنب فراغ محرجكما يجنب هذا التعيين الذي يدخل ضمن صلاحيات أنطونيو غوتيريش ولا يتطلب موافقة رسمية من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر خلافاً لمنصب المبعوث، الأمم المتحدة فراغاً محرجاً مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الاول التي يفترض أن تطوي صفحة الحرب التي دامت 10 سنوات.من جهته أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "تعيين وليامز مستشارة خاصة يضمن وجود قيادة (أممية) خلال شهر ديسمبر الدقيق للغاية".مقرها في طرابلسوأضاف دوجاريك: "سيكون مقرها في طرابلس وستبدأ عملها في الأيام المقبلة"، ملمحاً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة رفض اقتراح يان كوبيش الذي ينتهي عقده في العاشر من ديسمبر للبقاء في منصبه خلال فترة الانتخابات.