21
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تعيين ستيفاني وليامز مستشارة خاصة لغوتيريش في ليبيا
Lebanon 24
07-12-2021
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الأمم المتحدة الاثنين تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث ستقيم، بعد الاستقالة المفاجئة في نهاية نوفمبر للمبعوث الأممي يان كوبيش قبل شهر من استحقاق انتخابات رئاسية حاسمة في هذا البلد.
وشغلت هذه الدبلوماسية التي تجيد العربية، مؤقتاً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جنيف عام 2020 بعدما كانت المسؤولة الثانية في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بين العامين 2018 و2020. والعام الماضي، ساهمت وليامز في تحقيق تقدم بعملية السلام في ليبيا مرات عدة، وفق فرانس برس.
تجنب فراغ محرج
كما يجنب هذا التعيين الذي يدخل ضمن صلاحيات أنطونيو غوتيريش ولا يتطلب موافقة رسمية من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر خلافاً لمنصب المبعوث، الأمم المتحدة فراغاً محرجاً مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الاول التي يفترض أن تطوي صفحة الحرب التي دامت 10 سنوات.
من جهته أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "تعيين وليامز مستشارة خاصة يضمن وجود قيادة (أممية) خلال شهر ديسمبر الدقيق للغاية".
مقرها في طرابلس
وأضاف دوجاريك: "سيكون مقرها في طرابلس وستبدأ عملها في الأيام المقبلة"، ملمحاً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة رفض اقتراح يان كوبيش الذي ينتهي عقده في العاشر من ديسمبر للبقاء في منصبه خلال فترة الانتخابات.
كذلك جاء في بيان للأمم المتحدة: "ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية من أجل مواصلة تنفيذ المكونات الثلاثة للحوار الليبي، السياسي والأمني والاقتصادي ودعم تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية".
"لم يعد بإمكانهما العمل معاً"
يذكر أن استقالة الوزير السلوفاكي السابق يان كوبيش المفاجئة رفعت إلى أنطونيو غوتيريش في 17 تشرين الثاني. وكانت الأمم المتحدة اختارته لهذا المنصب في ليبيا منذ يناير الماضي بعدما كان مبعوثاً أممياً في لبنان. وظلت الاستقالة سرية حتى قبلها الأمين العام في 23 نوفمبر من دون أن تقدم الأمم المتحدة على تبريرها.
وأفاد دبلوماسيون، بأن يان كوبيش يرفض منذ الصيف نقل منصبه من جنيف إلى طرابلس كما هو مخطط لعام 2022. وكانت العلاقة بينه وبين غوتيريش وصلت إلى "القطيعة" و"لم يعد بإمكانهما العمل معاً"، على حد قول أحدهم من دون أن يتمكن من تحديد السبب وراء هذا القرار المفاجئ قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟
Lebanon 24
ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟
14:00 | 2021-12-06
06/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات للابراج في العام 2022 على الصعيد الصحي
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات للابراج في العام 2022 على الصعيد الصحي
07:29 | 2021-12-06
06/12/2021 07:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامّة عن السحوبات من المصارف.. ما جديدها؟
Lebanon 24
معطيات هامّة عن السحوبات من المصارف.. ما جديدها؟
11:11 | 2021-12-06
06/12/2021 11:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تنشر صورا بملابس النوم... والجمهور يعلّق: "يا الله كيف صايرة بتفزع"!
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تنشر صورا بملابس النوم... والجمهور يعلّق: "يا الله كيف صايرة بتفزع"!
07:05 | 2021-12-06
06/12/2021 07:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2021-12-06
06/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:39 | 2021-12-07
الإمارات تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي.. متى أصبحت العطلة؟
03:30 | 2021-12-07
ما علاقة انتشار متحور "أوميكرون" بالسياسة؟
03:00 | 2021-12-07
زعماء 5 دول يدعون روسيا "لوقف التوتر" على حدود أوكرانيا
02:30 | 2021-12-07
حالة تثير الفزع.. "أوميكرون" كسر كل التحصينات وأزعج العلماء
02:00 | 2021-12-07
رئيس تونس يدعو لإسقاط عضوية "نواب التمويل الأجنبي"
01:00 | 2021-12-07
بينها بلد عربي.. "الصحة الأميركية" تنصح بعدم السفر إلى 4 دول
فيديو
بعد الضجة التي أثارتها "قبلتهما الساخنة".. عبد المنعم عمايري وكندة حنا: هذا وقت الرد (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارتها "قبلتهما الساخنة".. عبد المنعم عمايري وكندة حنا: هذا وقت الرد (فيديو)
00:13 | 2021-12-07
07/12/2021 10:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي استهدف فجرا ميناء اللاذقية.. واشتعال عدد من الحاويات (فيديو)
Lebanon 24
قصف إسرائيلي استهدف فجرا ميناء اللاذقية.. واشتعال عدد من الحاويات (فيديو)
22:57 | 2021-12-06
07/12/2021 10:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
14:00 | 2021-12-06
07/12/2021 10:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact