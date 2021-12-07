عربي-دولي

الصين توجه تحذيراً للولايات المتحدة بشأن مقاطعتها الأولمبياد الشتوي

Lebanon 24
07-12-2021 | 06:30
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حذرت الصين اليوم الثلاثاء من أن مقاطعة مسؤولي الحكومة الأميركية لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية دبلوماسيا قد تلحق الضرر بالحوار والتعاون بين البلدين في المجالات المهمة.

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "المؤامرة" الأميركية لمحاولة إفساد الأولمبياد محكوم عليها بالفشل، بما يؤدي إلى فقدان "المكانة المعنوية والمصداقية" لأمريكا.

وأضاف في إفادة إعلامية دورية في العاصمة بكين أن الصين تعارض المقاطعة وإنها ستأخذ "خطوات مضادة حازمة".

وحث المتحدث الولايات المتحدة على التوقف عن إقحام السياسة في الرياضة، مضيفا أن المقاطعة تتعارض مع المبادئ الأولمبية.

وأمس الاثنين، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل وفدا رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين المزمعة مطلع العام المقبل، مضيفا في الوقت نفسه أن الرياضيين الأمريكيين سيشاركون بالألعاب و"يحصلون على دعم الحكومة الأمريكية الكامل".
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