عربي-دولي

كيف علّق ترامب على الاتصال المقرر عقده بين بوتين-بايدن؟

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:00
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وصف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاتصال بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، جو بايدن، المقرر عقده اليوم الثلاثاء، بأنه "مباراة غير متكافئة" بالنسبة لواشنطن.
 
وقال ترامب في بث قناة "Newsmax": "هذه ليست المباراة التي كان ينبغي السماح بها على الإطلاق. الأمر أشبه بلعب فريق نيو إنجلتيرا باتريوتس ضد فريق مدرسة".

وعبر الرئيس الأميركي السابق عن اعتقاده بأن سياسته تجاه موسكو والصين كانت أكثر شدة من سياسة إدارة بادين، وذلك بالرغم من حواره الإيجابي مع بوتين والرئيس الصيني شين جين بينغ.

ومن المتوقع أن يجري الاتصال بين جو بايدن وفلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء عن طريق الفيديو. ولن يكون هناك بث حي لهذا اللقاء، لكن الصحفيين سيطلعون على أول لحظات للقاء الرئيسين. وسيتمحور اللقاء حول التوتر في شرق أوكرانيا واقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية ومبادرة الرئيس الروسي بشأن ضمانات الأمن.

من جانبه أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيسين قد يتناولان خلال محادثاتهما الأوضاع في أفغانستان وإيران وليبيا.
المصدر: روسيا اليوم
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