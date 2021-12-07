"واشنطن بوست": العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بعيدة المنال

استؤنفت المحادثات النووية في فيينا الأسبوع الماضي بعد توقف دام خمسة أشهر في أعقاب انتخاب الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي في حزيران، لتعود وتتأجل يوم الجمعة. ويتوقع المفاوضون أن يبدأوا من جديد هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "بدا أن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق في حزيران، قبل أن يؤدي انتخاب رئيسي إلى توقف المحادثات وخفض توقعات الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق. واستُبدل المتشددون الإيرانيون بمسؤولين أكثر اعتدالًا معروفون جداً لإدارة بايدن. بعد خمسة أشهر، يبدو أن العديد من العوامل تتراكم ضد إمكانية التقدم. كما هو الحال في جولات المفاوضات السابقة الهادفة إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق، لم يلتق البلدان الرئيسيان وجهاً لوجه. وكان بايدن قد تعهد في الحملة الانتخابية بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. لكن تخفيف العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب لم يأت بالسرعة التي كان يأملها الإيرانيون. مع استئناف المفاوضات، وصفت المتحدثة باسم للبيت الأبيض جين بساكي العودة إلى الصفقة بأنها "أفضل خيار متاح لدينا". لكن حتى الآن، كانت المحادثات ثقيلة بسبب انعدام الثقة".

وتابعت الصحيفة، "وقال رئيسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إن "إرسال فريق شامل للمفاوضات يظهر الإرادة الجادة لإيران في هذه المفاوضات". لكن كبير مفاوضيه، علي باقري، الذي وصف الاتفاقية النووية ذات مرة بأنها "طفل مريض"، قال إن كل ما تم التفاوض عليه خلال الجولات الست من المحادثات بين نيسان وحزيران كان مفتوحًا للنقاش. بعد عدة أيام، قدمت إيران للقوى الأوروبية مسودات منقحة بشأن رفع العقوبات والالتزامات النووية. وضع باقري مجموعة من المطالب المتطرفة، بما في ذلك الإلغاء الفوري لجميع العقوبات المفروضة في عهد ترامب وضمان عدم انسحاب أي إدارة مستقبلية من الصفقة مرة أخرى. وقال حينها لموقع "ميدل ايست أي" البريطاني، إن الكرة باتت في "ملعب الولايات المتحدة". لا ترغب الولايات المتحدة في رفع العقوبات المتعلقة بحروب إيران بالوكالة في المنطقة وغيرها من القضايا. ومن المستحيل أن يتعهد بايدن بأن الإدارة المستقبلية لن تلغي أي اتفاق. حذر دبلوماسيون أوروبيون من أنه ما لم تغير طهران مسارها بسرعة، فإن المفاوضات تتجه نحو الانهيار".

وأضافت الصحيفة، "في غضون ذلك، تواصل إيران إحراز تقدم نووي. تصر الدولة على أن برنامجها النووي سلمي، لكنها الآن تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة من النقاوة، نحو مستوى 90 في المائة في صناعة الأسلحة. ورفضت حكومة رئيسي السماح لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع الرئيسية.

تقدر إدارة بايدن أن وقت "اختراق" البرنامج الإيراني لإنتاج مادة انشطارية كافية لقنبلة واحدة قد تقلص إلى أقل من شهر، حسبما ذكرت الزميلة كارين دي يونج. وقالت سوزان ديماجيو، كبيرة الزملاء في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، لموقع "تودايز وورلدفيو"، "يعتقد الفريق الإيراني الجديد أن الوقت في صالحهم ويستخدمونه لتعزيز برنامجهم النووي وبناء أوراق مساومة". ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 20 في المائة باستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما في منشأة فوردو تحت الأرض. وكانت صفقة عام 2015 قد حظرت التخصيب في الموقع".

وتابعت الصحيفة، "وتحاول إسرائيل من جهتها إفشال المحادثات. وتضغط الدولة، التي تعتبر إيران عدوها اللدود، على الولايات المتحدة للتخلي عن المناقشات. في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية أنطوني بلينكين يوم الخميس، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران بتنفيذ "ابتزاز نووي" كتكتيك تفاوضي. يوم الثلاثاء، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد القوى الكبرى إلى تشديد العقوبات وتقديم "تهديد عسكري حقيقي" لردع التقدم النووي الإيراني. يأتي هذا الخطاب المتشدد وسط تصاعد الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران. يمكن أن تشكل الصين أيضًا تحديًا كبيرًا، حيث توجه طهران سياستها الخارجية تجاه شرق آسيا.

وأرسلت الصين، بصفتها دولة موقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، وفداً إلى فيينا الأسبوع الماضي، لكنها عززت أيضًا علاقاتها مع إيران في السنوات الأخيرة، وأصبحت مستوردًا رئيسيًا لنفطها ودخلت في اتفاق تعاون اقتصادي كبير.

ويمكن أن تستمر هذه العلاقة في الازدهار حتى في حالة عدم وجود صفقة. بالنسبة للصين، قد لا تقدم إيران المسلحة نوويًا آفاقًا مشؤومة تمامًا كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل أو القوى الغربية. ويمكن أن يؤدي تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة إلى تثبيط التعاون بشأن العقوبات في حالة عدم وجود اتفاق. وقال ديماجيو: "إذا انهارت هذه المحادثات، فسيكون من الصعب للغاية إقناع بعض الأطراف الأخرى بالموافقة على إعادة فرض العقوبات أو الاستمرار فيها، وخاصة بكين".

وأضافت الصحيفة "إذا لم تؤد المحادثات في فيينا إلى أي شيء، فقد اقترح المسؤولون الأميركيون النظر في خيارات أخرى. يمكن أن تتضمن الخطة "ب" المحتملة زيادة في العقوبات، بما في ذلك استهداف مبيعات النفط إلى الصين، بصفقة مؤقتة على نطاق أصغر، وعمليات سرية لتخريب برنامج إيران النووي أو العمل العسكري. ونفى باقري التلميحات بأن إيران ستنظر في اتفاق مؤقت أو اتفاق أوسع نطاقا ليحل محل اتفاق 2015. قد تشجع التنازلات الأميركية لإيران حكومة رئيسي على المطالبة بالمزيد، بينما تكلف بايدن سياسيًا. لكن ديماجيو قالت إنها ترى أن التراجع عن بعض العقوبات غير النووية هو أفضل فرصة للتوصل إلى اتفاق. إذا انهارت المحادثات، سيزداد خطر التصعيد العسكري. قال علي واعظ، مدير مشروع إيران بمجموعة الأزمات الدولية، إن الضربات الأميركية على أهداف نووية إيرانية يمكن أن تعيق البرنامج النووي مؤقتًا، لكنها تمنح طهران فوزًا في العلاقات العامة في الداخل. وقد يؤدي دعم الولايات المتحدة لأي عمل عسكري إسرائيلي إلى تورط الولايات المتحدة في صراع أوسع يشمل وكلاء إيران في العراق وسوريا وأماكن أخرى. في أعقاب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، لم يعد لدى الجمهور الأميركي رغبة كبيرة في المشاركة العسكرية. ومن شأن الصراع مع إيران أن يصرف الانتباه عن أولوية إدارة بايدن في المنافسة مع الصين".