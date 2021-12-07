قوات أميركية نفذت عملية إنزال جوي في بلدة الشحيل... وهذا ما قامت به

أفادت وكالة "سانا" بأن "قوات أميركية نفذت عملية إنزال جوي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واختطفت على إثرها عددا من المدنيين".وأشارت "سانا" نقلا عن مصادر محلية إلى أن "طائرات مروحية أميركية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة".وأوضحت المصادر أن "القوات الأميركية أقدمت أيضا على تدمير المنازل التي داهمتها".