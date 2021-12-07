عربي-دولي

محكمة هولندية تبرئ وزير الدفاع الإسرائيلي

Lebanon 24
07-12-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-894502-637744892515863697.jpeg
Doc-P-894502-637744892515863697.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، ببراءة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من مسؤولية وفاة فلسطينيين في العام 2014.
وحسب "رويترز"، فقد قضت محكمة استئناف هولندية، اليوم الثلاثاء، بعدم إمكانية تحميل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المسؤولية عن وفاة ستة فلسطينيين بغارة جوية إسرائيلية في غزة عام 2014.

وكان إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، قد أقام دعوى ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق اتهمهما فيها بارتكاب جرائم حرب.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2021-12-07
10:30 | 2021-12-07
10:00 | 2021-12-07
09:00 | 2021-12-07
08:30 | 2021-12-07
08:00 | 2021-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website