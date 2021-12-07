محكمة هولندية تبرئ وزير الدفاع الإسرائيلي

قضت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، ببراءة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من مسؤولية وفاة فلسطينيين في العام 2014.





وكان إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، قد أقام دعوى ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق اتهمهما فيها بارتكاب جرائم حرب. وحسب "رويترز"، فقد قضت محكمة استئناف هولندية، اليوم الثلاثاء، بعدم إمكانية تحميل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المسؤولية عن وفاة ستة فلسطينيين بغارة جوية إسرائيلية في غزة عام 2014.وكان إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، قد أقام دعوى ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق اتهمهما فيها بارتكاب جرائم حرب.