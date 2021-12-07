هذا موعد استئناف محادثات إيران النووية مع القوى العالمية

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستأنف الخميس القادم في فيينا.وقالت إن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، انتهى من تحديد موعد استئناف المحادثات في مكالمة هاتفية مع منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.