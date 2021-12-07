عربي-دولي

فرنسا: مقترحات إيران بشأن ملفها النووي لا تشكل "أساسا معقولا" لأي اتفاق

Lebanon 24
07-12-2021 | 11:30
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اعتبرت فرنسا أن "المقترحات التي تقدمت بها إيران في محادثات فيينا الأسبوع الماضي بهدف إعادة إحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها النووي غير كافية".

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "لا تشكل المقترحات التي تقدمت بها إيران الأسبوع الماضي أساسا معقولا يتوافق مع هدف الإبرام السريع (لاتفاق) مع مراعاة مصالح جميع الأطراف"، معبرة عن "خيبة أمل" حيال فشل المحادثات في تحقيق تقدم.
المصدر: روسيا اليوم
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