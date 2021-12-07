عربي-دولي

دبابات روسية وقناصة على خط النار.. أوكرانيا في مرمى الغزو

Lebanon 24
07-12-2021 | 12:30
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اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بإرسال دبابات وقناصة إلى خط التماس في شرقي أوكرانيا الذي مزقته الحرب في محاولة "لاستفزاز القوات الأوكرانية".

وتأتي هذه الاتهامات وسط مخاوف من حشد أعداد ضحمة من القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية في مؤشر على خطط روسية لغزو أوكرانيا.

وأصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية البيان قبل ساعات فقط من مكالمة مرتقبة عبر الفيديو بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، حيث يتوقع أن يناقش الزعيمان التوترات بشأن أوكرانيا.

وزعمت الوزارة في بيانها أن روسيا تقيم "معسكرات تدريب تحت قيادة الجنود النظاميين الروس وتدفع بتعزيزات للوحدات القريبة من خط التماس ... مع مركبات مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم ودبابات ومشاة ومدرعات قتالية"، فضلا عن زيادة عدد فرق القناصة في المنطقة.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق على المزاعم، الثلاثاء، وأعاد توجيه الأسئلة إلى وزارة الدفاع الروسية التي لم تعلق بعد على البيان.

ودخلت روسيا وأوكرانيا في لعبة شد وجذب منذ 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم ودعمت تمردا انفصاليا في شرق أوكرانيا، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص منذ ذلك الحين.

ووجهت أوكرانيا والغرب اتهامات لروسيا بإرسال قواتها وأسلحتها لدعم الانفصاليين، وهو ما نفته موسكو مرارا، مع إصرار الكرملين على أن روسيا ليست طرفا في الصراع.

وتصاعدت حدة التوترات مرة أخرى هذا العام وسط تقارير عن زيادة القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، والتي يخشى المسؤولون الأوكرانيون والغربيون أن تشير إلى خطة موسكو لغزو جارتها السوفيتية السابقة.
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