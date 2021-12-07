إسرائيل تعلن استكمال "الحاجز الأمني الذكي" المحيط بقطاع غزة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استكمال "الحاجز الأمني الذكي" الذي يحيط بقطاع غزة والذي يمتد على طول 65 كم "بغية منع تسلل الإرهابيين إلى إسرائيل".وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، عوفير جندلمان في تغريدة عبر "تويتر": "بعد 3 أعوام ونصف تم استكمال الحاجز الأمني الذكي الذي يحيط بقطاع غزة ويمتد على طول 65 كم بغية منع تسلل الإرهابيين إلى إسرائيل".وأضاف: "الحاجز يشكل سدا منيعا يحمي إسرائيل ويسمح لمواطنيها ممارسة الحياة الطبيعية من خلال إحباط المخططات الخبيثة للتنظيمات الإرهابية التي تحتل قطاع غزة".