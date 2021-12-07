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ليبيا.. مجلس النواب يشكل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات

Lebanon 24
07-12-2021 | 13:30
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شكل مجلس النواب الليبي لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللجنة ستقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن لجنة التواصل مع مفوضية الانتخابات تضم عضوا عن اللجنة التشريعية والدستورية، وعضوا عن لجنة الداخلية، وعضوا عن لجنة الدفاع والأمن القومي وعضوا عن لجنة العدل، وعضوا عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس.
وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق جلسة رسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة، ناقش خلالها النواب الحاضرون تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها.
المصدر: روسيا اليوم
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