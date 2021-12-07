محمد بن زايد يستقبل محمد بن سلمان في أبوظبي

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.



ويقوم ولي العهد السعودي بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي.