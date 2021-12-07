وسائل إعلام: واشنطن تبحث إجلاء الأميركيين عن أوكرانيا

ذكرت شبكة CNN الأميركية نقلا عن مصادرها أن إدارة جو بايدن تبحث سبل إجلاء الأميركيين عن أوكرانيا إن "هاجمتها روسيا".وشددت المصادر على أن الإدارة لا ترى في الوقت الحالي حاجة لعمليات الإجلاء، وسط بقاء عمل الخطوط الجوية من المطارات الدولية لأوكرانيا عاملة والحدود البرية بين أوكرانيا وجيرانها الغربيين مفتوحة.وتابعت المصادر أن البنتاغون يخطط في الوقت الحالي لعدد من السيناريوهات في حال كان الإجلاء ضروريا، بدءا من إجلاء الموظفين الحكوميين الأميركيين غير الضروريين إلى "إجلاء أوسع"، علما أن وزارة الخارجية الأميركية هي التي ستكون مسؤولة عن تحديد ما إذا كانت عملية الإجلاء ضرورية أم لا.وأشارت عدة مصادر إلى أن بحث خطة الإجلاء هذه، يأتي في أعقاب الإجلاء الأمريكي الضخم من أفغانستان في أب الماضي، الذي انتقده أعضاء الكونغرس لسوء تنظيمه، بعد الفوضى التي سادت مطار كابل.وكانت روسيا نفت مرارا تقارير إعلامية غربية عن حشد قوات ضخمة على الحدود مع أوكرانيا.وشدد الكرملين على أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ولا تهدد أي بلد، كما ذكرت موسكو أن المزاعم حول "خطط روسيا العدوانية" تستخدم ذريعة لحشد مزيد من قوات الناتو على تخوم روسيا.