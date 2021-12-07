عربي-دولي

وسائل إعلام: واشنطن تبحث إجلاء الأميركيين عن أوكرانيا

Lebanon 24
07-12-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-894567-637745022448241011.jpg
Doc-P-894567-637745022448241011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت شبكة CNN الأميركية نقلا عن مصادرها أن إدارة جو بايدن تبحث سبل إجلاء الأميركيين عن أوكرانيا إن "هاجمتها روسيا".
وشددت المصادر على أن الإدارة لا ترى في الوقت الحالي حاجة لعمليات الإجلاء، وسط بقاء عمل الخطوط الجوية من المطارات الدولية لأوكرانيا عاملة والحدود البرية بين أوكرانيا وجيرانها الغربيين مفتوحة.
وتابعت المصادر أن البنتاغون يخطط في الوقت الحالي لعدد من السيناريوهات في حال كان الإجلاء ضروريا، بدءا من إجلاء الموظفين الحكوميين الأميركيين غير الضروريين إلى "إجلاء أوسع"، علما أن وزارة الخارجية الأميركية هي التي ستكون مسؤولة عن تحديد ما إذا كانت عملية الإجلاء ضرورية أم لا.
وأشارت عدة مصادر إلى أن بحث خطة الإجلاء هذه، يأتي في أعقاب الإجلاء الأمريكي الضخم من أفغانستان في أب الماضي، الذي انتقده أعضاء الكونغرس لسوء تنظيمه، بعد الفوضى التي سادت مطار كابل.
وكانت روسيا نفت مرارا تقارير إعلامية غربية عن حشد قوات ضخمة على الحدود مع أوكرانيا.
وشدد الكرملين على أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ولا تهدد أي بلد، كما ذكرت موسكو أن المزاعم حول "خطط روسيا العدوانية" تستخدم ذريعة لحشد مزيد من قوات الناتو على تخوم روسيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:04 | 2021-12-07
16:30 | 2021-12-07
16:22 | 2021-12-07
16:16 | 2021-12-07
16:00 | 2021-12-07
15:00 | 2021-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website