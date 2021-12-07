عربي-دولي

سقوط مروحية في ميسان العراقية.. ووزارة الدفاع تصدر توضيحا

Lebanon 24
07-12-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-894584-637745053639829064.jpeg
Doc-P-894584-637745053639829064.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، خبر سقوط مروحية عسكرية في محافظة ميسان، موضحة ملابسات الحادث. 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا من وزارة الدفاع كشفت فيه أن "طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧ تابعة لطيران الجيش العراقي تعرضت الى عطل فني أدى الى هبوط اضطراري للطائرة بمنطقة الرفاعي في محافظة ميسان".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الهبوط أسفر عن .. إصابات متوسطة" بين أفراد طاقم الطائرة، مبينة أن "الجهات المختصة باشرت الآن بالتحقيق لمعرفة أسباب هذا العطل الفني".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:04 | 2021-12-07
16:30 | 2021-12-07
16:22 | 2021-12-07
16:16 | 2021-12-07
15:30 | 2021-12-07
15:00 | 2021-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website