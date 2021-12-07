سقوط مروحية في ميسان العراقية.. ووزارة الدفاع تصدر توضيحا

أكدت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، خبر سقوط مروحية عسكرية في محافظة ميسان، موضحة ملابسات الحادث.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا من وزارة الدفاع كشفت فيه أن "طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧ تابعة لطيران الجيش العراقي تعرضت الى عطل فني أدى الى هبوط اضطراري للطائرة بمنطقة الرفاعي في محافظة ميسان".وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الهبوط أسفر عن .. إصابات متوسطة" بين أفراد طاقم الطائرة، مبينة أن "الجهات المختصة باشرت الآن بالتحقيق لمعرفة أسباب هذا العطل الفني".