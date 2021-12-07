عربي-دولي

"إجراءات اقتصادية شديدة وتدابير أخرى".. تفاصيل الحوار بين بوتين وبايدن

Lebanon 24
07-12-2021 | 16:30
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أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلم نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة الافتراضية التي جمعتهما أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات اقتصادية "شديدة" و"تدابير أخرى" في حال قررت موسكو اجتياح أوكرانيا. 

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي "أوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيستجيبون بإجراءات اقتصادية قوية وتدابير أخرى في حال التصعيد العسكري" من جانب موسكو. 

وذكر البيت الأبيض عقب القمة الافتراضية أن بايدن عبر لبوتين عن "القلق العميق" لدى الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين جراء حشد روسيا قواتها" قرب أوكرانيا. 

وأعاد الرئيس الأميركي التأكيد على "دعمه للسيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها، ودعا إلى خفض التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية". 

كما "اتفق الرئيسان على تكليف فريقيهما بمواصلة الحوار" بشأن القضايا الخلافية، كما أن "الولايات المتحدة ستعمل على التواصل والتنسيق مع حلفائها وشركائها. 

وتطرق الرئيسان إلى الحوار الروسي الأميركي حول "الاستقرار الاستراتيجي"، الذي يتضمن برامج الفدية، المستخدمة في الهجمات الألكترونية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية، مثل الملف الإيراني.   
المصدر: الحرة
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