ماذا جرى في الاتصال بين بايدن وبوتين؟

في محادثتهما الأولى بعد التصعيد الروسي الأخير في أوكرانيا، نقل الرئيس الأميركي جو بايدن مخاوفه من هذه المسألة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.واختتمت المحادثات بين بوتين وبايدن عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء، حيث نقل بايدن إلى بوتين المخاوف الأميركية بشأن الإجراءات الروسية في أوكرانيا.ووفقا للبيت الأبيض، فقد هدد بايدن بفرض عقوبات اقتصادية وغيرها من الإجراءات القوية على روسيا بحال التصعيد العسكري.وأضاف البيت الأبيض: "المحادثات بين بايدن وبوتين تناولت الاستقرار الاستراتيجي والعمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية".وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن بايدن يعتزم الاتصال بقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بعد محادثاته مع بوتين.وأكد بايدن لبوتين أنه يأمل أن يكون اللقاء المقبل وجها لوجه، وفقا للبيت الأبيض.من جهته، قال الكرملين إن المحادثات بين بوتين وبايدن كانت صريحة ومبنية على المصالح، مضيفا أن "القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الداخلية كانت الموضوع الأساس في المحادثات".وتابع: "بوتين أبلغ بايدن بموقف كييف غير البناء بشأن التسوية في شرقي أوكرانيا "، مبرزا أن الرئيس الروسي أبلغ نظيره الأميركي "أنه من الخطأ تحميل روسيا المسؤولية الكاملة عن التوتر الحالي".وأوضح الكرملين أن الطرفين اتفقا على إصدار تعليمات لفريقيهما لبدء المشاورات حول القضايا الحساسة بالملف الأوكراني.وأشار إلى أن "بوتين طلب من بايدن ضمانات بعدم توسع حلف الناتو، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما".