عربي-دولي

عقوبات أميركية جديدة على إيران

Lebanon 24
07-12-2021 | 16:22
A-
A+
Doc-P-894621-637745164532775648.jpg
Doc-P-894621-637745164532775648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على 15 فرداً وأربعة كيانات في إيران وسورية وأوغندا. 

وبحسب موقع الوزارة، تستهدف العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب في إيران، وغلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج وآخرين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، إنه غير متفائل بعد محادثات الأسبوع الماضي، ويخشى أن يكون فريق التفاوض الإيراني الجديد يسعى لكسب الوقت.
 
ولفت إلى أن "عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة لأننا نشعر أن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر، وكلما طالت مدة المحادثات زاد تراجعهم عن التزاماتهم (...) واقتربوا أكثر من قدرتهم على امتلاك سلاح نووي".

وعبّر الوزير الفرنسي عن أمله في أن تتخذ الأمور اتجاها إيجابيا، وإلا فأنها قد تؤدي إلى "وضع خطير".

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الملف النووي، علي باقري، في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني ستستأنف الخميس، بعد أن توقفت الجمعة مع طلب الأطراف وقتا لدراسة المقترحات الإيرانية.

وقال المفاوض الإيراني، وفق ما نقل عنه موقع التلفزيون الإيراني، إرب نيوز: "رأيت أن من الضروري في هذه المرحلة التشاور مع السلطات الروسية من أجل مواصلة المحادثات الخميس في أجواء بناءة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:04 | 2021-12-07
16:30 | 2021-12-07
16:16 | 2021-12-07
16:00 | 2021-12-07
15:30 | 2021-12-07
15:00 | 2021-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website