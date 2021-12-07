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إسرائيل تبحث التطعيم بجرعة رابعة ضد كورونا

Lebanon 24
07-12-2021 | 17:04
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رجح وزير الصحة الإسرائيلي نيسان هورويتز تطعيم الإسرائيليين بجرعة رابعة معززة ضد فيروس كورونا "في وقت قريب".

وقال: "لا أعرف بعد إذا رأينا أن فعالية اللقاح تنخفض بعد فترة زمنية معينة، حتى بعد الجرعة المعزز، فيمكننا التوصية بجرعة رابعة"، مشيرا إلى أن هناك لقاحات، مثل لقاح الأنفلونزا، يتم تناولها سنويا.

وأضاف: "سنتخذ قراراتنا بناء على الحاجة الطبية، ويمكننا أن نرى اليوم أن القرار بإعطاء الجرعة المعزز للجميع كان مبررا، وإلا كان سيتم تسجيل عدد كبير من الوفيات".
 
 
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