عربي-دولي

سيناريو مواجهة روسيا.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

Lebanon 24
07-12-2021 | 23:18
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أعلن مسؤول أميركي، ليل الثلاثاء الأربعاء، ان الرئيس جو بايدن، يدرس إعادة انتشار القوات الأميركية في أوروبا وتوزيع وحداتها القتالية، بما يدعم حلف شمال الأطلسي لمواجهة أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

 

ويأتي هذا التطور بعد ساعات على اختتام قمة بايدن مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، عبر الفيديو، وكان الملف الأوكراني الأبرز في هذه القمة.

 

وذكر المسؤول الأميركي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن بايدن قد يأمر قيادة القوات الأميركية في أوروبا المعروفة بـ"يوكوم" بإعادة انتشار، وتوزيع وحداتها القتالية في شكل يدعم جبهة حلف "الناتو " في الجهة الشرقية لمواجهة أي احتمال غزو قد تقوم به القوات الروسية لأوكرانيا.

 

وقال المسؤول إن أحد أبرز السيناريوهات المطروحة تعزيز الوجود الأطلسي في بولندا والبحر الأسود، رافضا الافصاح عن تفاصيل إضافية.

 

ولا يبدو أن القمة بين بايدن وبوتن قد نجحت في تحقيق اختراق يبدد التوتر، فقد هدد الأول بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو أشد صرامة من أي وقت مضى، بينما طالب الثاني بضمانات تمنع تمدد حلف شمال الأطلسي على حدود روسيا.

 

وارتفع منسوب التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، مع اتهامات غربية لموسكو بحشد قوات ضخمة تزيد عن 70 ألف جندي على الحدود، في خطوة تمهيدية لغزو أوكرانيا.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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